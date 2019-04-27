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Гройсман: Основная задача правительства - нацелена на удержание стабильности
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Гройсман: Основная задача правительства - нацелена на удержание стабильности

Гройсман: Основная задача правительства - нацелена на удержание стабильности
04:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Гройсман: Я буду бороться за успех Украины.

Ключевая задача правительства Украины – обеспечить стабильное развитие страны и всех возможностей усиления ее позиций в мире.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Задача — обеспечить стабильность и принятие решений для продолжения работы. Выборы прошли, экономика растет, валюта стабильна. Мы выдержали соревнования", - сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас Украина испытывает немало вызовов и проходит большие финансовые нагрузки – учитывая погашение долгов предыдущих периодов. "Но я нацелен на то, чтобы удерживать стабильность", - сказал Гройсман.

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По его словам, сейчас надо сделать все возможное, чтобы удержать экономическую стабильность и воплотить те решения, которые уже очевидны — в рамках реформ, которые внедряются. Речь идет о новых дорогах, медицине, образовании, децентрализации и т.д.

"Я буду бороться за успех Украины", - сказал Гройсман.

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Правительство, Президент, Премьер, Владимир Гройсман.
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