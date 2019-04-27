Гройсман рассказал о встрече с Зеленским

Новости Украины: Премьер Украины рассказал о чем говорил с Владимиром Зеленским на неформальной встрече.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов Президента Владимир Зеленский провели неформальную встречу, на которой обсуждали несколько вопросов.

Об этом Гройсман сказал в вечернем эфире телеканала "Интер", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы общались о жизни, об Украине. Мы говорили о будущем нашего государства. Это самое главное", - сказал Гройсман.

В то же время Премьер-министр отметил, что если у вновь избранного Президента будут планы относительно изменения состава правительства, то он сам об этом сообщит обществу. "Если же говорить сугубо по закону, у Президента есть право вносить кандидатуры двух министров. Это министр обороны и министр иностранных дел. Это право, определенное законом для него", - сказал глава правительства.

Гройсман также прокомментировал свои планы относительно участия в парламентских выборах. Премьер-министр заверил, что в свою команду возьмет порядочных и достойных людей, одновременно он отметил, что о формате участия в избирательной гонке говорить рано.