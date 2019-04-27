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Климкин заявил, что Балуху незаконно продлили срок заключения

Климкин заявил, что Балуху незаконно продлили срок заключения
15:03 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что украинскому политзаключенному Владимиру Балуху не засчитали проведенное время в СИЗО в срок заключения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин у себя на странице в Twitter заявил, что власти оккупированного Крыма незаконно продлили украинскому политзаключенному Владимиру Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО.

Глава МИД Украины отметил, что уже давно понятно, что России плевать на международное право и любое другое законодательство, в том числе и на свое. Он отметил, что Кремль продолжает пытать политзаключенных, но заявил, что этим украинцев не сломить.

 

Оккупированный суд Крыма не засчитал  украинскому политзаключенному Владимиру Балуху проведенный в СИЗО срок "день за полтора", как того требует законодательство России. Украинского активиста приговорили к 4-м годам и 11-ти месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Владимира является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму. Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области), что нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Ранее сообщалось, что украинец уже больше трех недель находится в штрафном изоляторе колонии города Торжок Тверской области. Сестра Балуха уверяет, что ему не передают посылок, которые она отправила, а руководство ШИЗО не сообщает сроки его содержания там. Она надеется, что после того, как украинского политзаключенного выпустят из ШИЗО, ей удастся получить с ним свидание.

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Все по теме:

Нарушение, Павел Климкин, Оккупированный Крым, Срок заключения, Владимир Балух, Время в СИЗО, Не засчитали.
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