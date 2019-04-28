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Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов

Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
14:23 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент РФ должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и выборов.

Для реализации политического блока Минских договоренностей президент РФ Владимир Путин должен отменить ряд своих указов. Об этом заявила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления Путина о возможных переговорах с Владимиром Зеленским о реализации Минских соглашений.

По ее словам, Украина в свое время выполнила политический блок Минских соглашений - приняла закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления.

"Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что любые региональные выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам. 

Геращенко отметила, что первоочередным является выполнение блока безопасности Минских соглашений, предусматривающего установившийся режим тишины и вывод российского оружия и техники с территории ОРДЛО.

Также "сверхважным" она назвала выполнение гуманитарного блока, однако отметила, что "ни в коем случае нельзя подменять ключевой, безопасностный блок, сверхважным, гуманитарным".

Геращенко выразила мнение, что идея Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев является тактикой "поднимать ставки и нагнетать ситуацию, создавая кризис перед важными встречами".

"Он готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом. Ничего нового и неожиданного", - добавила она.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз и надеется, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Российская Федерация продемонстрирует готовность к деэскалации.

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Владимир Путин, Минские договоренности, Отмена указов, Паспортизация ОРДЛО.
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