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Кривонос считает, что РФ не заинтересована в сильной Украине

Кривонос считает, что РФ не заинтересована в сильной Украине
17:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что Россия намерена продолжать войну как можно дольше.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что России "категорически невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше". Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву" на "5 канале", передает пресс-служба СНБО.

"Если рассмотреть перспективу, РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России заключается в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы.

Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 миллионов славян", - подчеркнул Кривонос.

Ранее сообщалось, что президент РФ пообещал, что все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет. По его словам, расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров.

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Все по теме:

РФ, Заместитель секретаря СНБО, Сильная Украина, Сергей Кривонос, Война на Донбассе, План РФ.
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