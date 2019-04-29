Скачать
Понедельник, 29.04.2019
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Нафтогаз и Газпром будут судиться в Люксембурге

Нафтогаз и Газпром будут судиться в Люксембурге
14:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" предстоят судебные разбирательства в Люксембурге.

ПАО "Газпром" обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в отчете "Газпрома".

"15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в г. Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс", - говорится в отчете.

Напомним, в апреле НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения судов еще трех стран об аресте активов "Газпрома" в счет погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

"Нафтогаз" отреагировал на договоренность Медведчука с "Газпромом"

По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Суд, Люксембург, Газ Капитал С.А..
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь