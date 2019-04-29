Юнкер не видит принципиальной разницы между Порошенко и Зеленским в вопросе РФ

Новости Украины: Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что когда речь идет о РФ, он не видит существенной разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает" - заявил Юнкер.

При этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.