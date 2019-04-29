МИД призывают рекомендовать россиянам покинуть ОРДЛО

Новости Украины: Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предлагает сообщать россиянам об опасности пребывания в ОРДЛО.

МИД должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории ОРДЛО. Об этом "Прямому" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть территорию. Это будет предохранитель, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО", - сказал Гримчак.

Как сообщалось, сегодня Россия в Новошахтинске Ростовской области открыла центр выдачи паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области. Причем документы на получение паспорта даже не надо везти лично - их можно передать через "уполномоченного".

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении с гуманитарной целью категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

В документе говорится, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В частности, им не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Германия, Франция, Польша, Бельгия, Великобритания, Италия, Нидерланды и Швеция заявили, что считают указ Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса подрывом суверенитета Украины, нарушением Минских договоренностей и причиной для глобального беспокойства. Страны ЕС призвали Россию воздержаться от подобных действий, ставящих под угрозу имплементацию Минских договоренностей и препятствуют полному восстановлению контроля украинского правительства над оккупированными территориями.