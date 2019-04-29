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В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО

В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: thekievtimes.com

Новости Украины: В РФ действует указ, по которому жители оккупированных районов на востоке Украины смогут в упрощенном порядке получать гражданство России.

В городе Новошахтинске Ростовской области, на границе с оккупированным Донбассом, открылся первый центр выдачи российских паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщает "РИА Новости", об этом заявил представитель МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

"Центр открылся сегодня в тестовом режиме. Происходит апробация технологии, принимаем первые документы", - сказал он.

Адзинов уточнил, что в данном центре будут приниматься заявления от жителей оккупированной территории Луганской области. Завтра предполагается открытие второго центра для жителей оккупированной части Донецкой области.

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Согласно данным МВД России, принимать заявления о получении российского гражданства будут уполномоченные на это лица в ОРДЛО, рассматривать их будут в Ростовской области. Там же будут и выдавать документы. Предполагается, что процесс рассмотрения будет занимать до трех месяцев. В ведомстве отметили, что обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В Министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест решению Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) замедляет мирный процесс на Донбассе.

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Донбасс, Ростовская область, Россиия, ОРЛО, Паспорта РФ.
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