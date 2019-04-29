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Путин надеется, что с Зеленским можно договориться о двойном гражданстве

Путин надеется, что с Зеленским можно договориться о двойном гражданстве
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент РФ Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов россиянам считает, что от этого выиграют и русские и украинцы.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ответное заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства некоторым россиянам свидетельствует о том, что с новым украинским лидером можно договориться.

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал В.Путин, комментируя заявление В.Зеленского относительно выдачи украинских паспортов российским гражданам.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.

В.Путин считает, что таким образом эти народы станут сильнее и успешнее. При этом президент РФ убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

Также В.Путин высказался за то, чтобы украинское гражданство вернули экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. "Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал В.Путин, отметив, что экс-президент Грузии был "незаконно лишён гражданства, выслан незаконно из страны".

"Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима", - добавил президент РФ.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет", - сказал Д.Песков.

Говоря о Донбассе, Д.Песков отметил, что, получив российский паспорт, жители этого региона не перестанут быть таковыми. Он заявил, что в настоящий момент жители Донбасса "абсолютно отторгнуты своей страной и в плане социального обеспечения, и в плане банковского обслуживания, и в плане жилищно-коммунальных услуг".

"Да, мы слышали заявление избранного президента (Украины Владимира Зеленского) о том, что Украина будет, скажем так, зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан. Но как это будет, когда это будет - непонятно. Сейчас эти граждане абсолютно отторгнуты, они испытывают сложности, не имея соответствующих документов, и получение ими российских паспортов как раз поможет облегчить им жизнь", - сказал Д.Песков.

27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО

В то же время новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление В.Путина, заявил: "Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

"Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

Он также заявил о готовности предоставлять гражданство Украины россиянам, которые страдают от авторитарного режима. "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - резюмировал В.Зеленский.

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Владимир Путин, Президент РФ, Владимир Зеленский, Паспорта гражданам ОРДЛО.
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