Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье
Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками

Путин призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство

Путин призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство
19:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент РФ Владимир Путин считает, что было бы чесным если бы победивший на выборах президента Владимир Зеленский вернул бы гражданство Михэилу Саакашвили.

Президент РФ Владимир Путин посоветовал победителю выборов Президента Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - заявил Путин.

К этому он добавил, что Саакашвили, якобы "был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны". По мнению Путина, его следовало бы вернуть, "восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные".

Как сообщалось, 10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.

В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО

12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши. 12 марта 2019 года в СМИ было опубликовано интервью Саакашвили, в котором он заявил, что вернется в Украину 1 апреля. Правда, позже он опроверг это утверждение. На данный момент в отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину до 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Возвращение, Владимир Зеленский, Гражданство Украины, Михеил Саакашвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
В России начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме
Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь