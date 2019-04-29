Путин призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство

Новости Украины: Президент РФ Владимир Путин считает, что было бы чесным если бы победивший на выборах президента Владимир Зеленский вернул бы гражданство Михэилу Саакашвили.

Президент РФ Владимир Путин посоветовал победителю выборов Президента Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - заявил Путин.

К этому он добавил, что Саакашвили, якобы "был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны". По мнению Путина, его следовало бы вернуть, "восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные".

Как сообщалось, 10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.

12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши. 12 марта 2019 года в СМИ было опубликовано интервью Саакашвили, в котором он заявил, что вернется в Украину 1 апреля. Правда, позже он опроверг это утверждение. На данный момент в отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину до 2021 года.