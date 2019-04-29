Путин призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство

Президент РФ Владимир Путин посоветовал победителю выборов Президента Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - заявил Путин.
К этому он добавил, что Саакашвили, якобы "был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны". По мнению Путина, его следовало бы вернуть, "восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные".
Как сообщалось, 10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.
12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши. 12 марта 2019 года в СМИ было опубликовано интервью Саакашвили, в котором он заявил, что вернется в Украину 1 апреля. Правда, позже он опроверг это утверждение. На данный момент в отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину до 2021 года.