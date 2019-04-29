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Назначен новый Постоянный представитель при международных организациях в Вене

Назначен новый Постоянный представитель при международных организациях в Вене
20:02 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины освободил Игоря Прокопчука с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, его место займет Евгений Цимбалюк.

Президент Петр Порошенко заменил Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Об этом говорится в указах №174/2019 и№175/2019 на сайте главы государства.

"Освободить Прокопчука Игоря Васильевича с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене" - отмечается в одном из документов.

"Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в другом.

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Прокопчук работал на этой должности с 2010 года. Цимбалюк с 2015 года был послом Украины в Кении и по совместительству - в Союзе Коморских островов, Республике Руанда и Республике Танзания.

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Игорь Прокопчук, петр порошенок, Евгений Цимбалюк, Постоянный представитель Украины, При международных организациях в Вене.
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