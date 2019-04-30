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Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
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Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек

Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
09:12 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: В докладе отмечается, что по политическим мотивам в России осуждено 54 человека, еще 182 человека - в списке преследуемых по религиозным мотивам.

В Соединенных Штатах обнародовали доклад о политических репрессиях в РФ. В отчете подчеркивается, что власть президента Путина прибегает к "все более широкому набору законов, которые специально разработаны для криминализации актов повседневной жизни".

Как сообщает "Радио Свобода", доклад подготовила юридическая фирма Perseus Strategies при поддержке российского правозащитного центра "Мемориал".

"Число политических заключенных в России превысило 230 человек.

Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском - так же, как и украинские активисты, религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты, - всем им в РФ грозит возможное преследование по законам, которые дают правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать любого по их желанию", - отмечается в документе.

Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале

Авторы доклада отмечают, что с 2012 года в уголовный и административный кодексы в России добавили целый ряд новых преступлений и правонарушений.

Особое внимание они уделяют двум законам - об "иностранных агентах" (он требует от российских организаций специальной регистрации в Минюсте) и о "нежелательных организациях", который дает право Генпрокуратуре определять организации как "нежелательные" и закрывать их деятельность, если эта деятельность будет расценена как угрожающая "обороне, безопасности или конституционному строю РФ".

Среди политзаключенных, упомянутых в отчете, есть и украинский кинорежиссер Олег Сенцов, которого в РФ незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с терроризмом.

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Россия, Доклад, агрессия РФ, Пполитзаключенные в России.
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