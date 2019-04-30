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Супрун сообщила, готова ли возглавить МОЗ после парламентских выборов 2019

Супрун сообщила, готова ли возглавить МОЗ после парламентских выборов 2019
11:53 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун готова остаться в правительстве после парламентских выборов осенью 2019 года.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью DW рассказала о готовности сотрудничать с любой конструктивной политической силой после выборов в парламент Украины в октябре 2019 года. 

Супрун считает, что может остаться в правительстве после проведения парламентских выборов, но только в том случает, если в Кабинете министров Украины не будет людей, намеренных блокировать изменения, которые ее команда внедряет.

При этом, чиновница заявила, что статус "и.о" ей никак не мешает внедрять медицинскую реформу, так как она назвала эти изменения "неотвратимыми".

Супрун поделилась, что возглавить Министерство здравоохранения Украины ей предложили в 2016 году, когда Кабинет министров Украины был на каникулах. Те изменения, которые представила ее команда в то время, не поддержали в комитете по вопросам здравоохранения, так как согласно ним, деньги предлагалось раздавать больницам не в ручной способ, а за конкретные услуги, а таким способом очень трудно что-то воровать. Она напомнила, что по последним данным, уже 27 с половиной миллионов украинцев подписали декларации с семейными врачами. Таким образом, Министерству здравоохранения удалось осуществить одну из самых масштабных реформ в стране. Кроме того, в августе 2019 года Супрун станет  руководителем, который дольше всего возглавляет Минздрав в истории независимой Украины.

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Также, Супрун отреагировала на критику от победившего во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского и заявила о готовности предоставить отчет об изменениях, но подчеркнула, что они уже начаты и необратимые. Согласно плану, второй этап реформы начнется уже летом текущего года, а третий, финальный уже с 2020 года.

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Все по теме:

Медицинская реформа, Владимир Зеленский, Ульяна Супрун, И.О министра здравоохранения, Парламентские выборы в Украине 2019.
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