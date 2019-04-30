Скачать
Вторник, 30.04.2019
ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины
Зеленский избран президентом Украины
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА
Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: После сегодняшних обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы.

Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации из-за обысков, которые сегодня провели российские силовики у крымских татар.

Об этом написал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев в Facebook.

"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и к странам-членам организации", - отметил он.

Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек

Как сообщалось, в оккупированном Крыму 30 апреля утром российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова. Позже в Симферополе провели обыск и задержали сына Бекирова Руслана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Совет Европы, ФСБ, Крымские татары, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
02 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
03 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
04 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
05 Это не ваше дело: Саакашвили резко ответил Путину на призыв к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола
Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности
Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы
Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь