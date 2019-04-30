Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму

Новости Украины: После сегодняшних обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы.

Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации из-за обысков, которые сегодня провели российские силовики у крымских татар.

Об этом написал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев в Facebook.

"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и к странам-членам организации", - отметил он.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму 30 апреля утром российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова. Позже в Симферополе провели обыск и задержали сына Бекирова Руслана.