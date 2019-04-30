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В ЦИК заверили, что будут готовы провести досрочные выборы в Раду

В ЦИК заверили, что будут готовы провести досрочные выборы в Раду
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности.

Если в Украине будут объявлены досрочные выборы в Верховную Раду, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению, несмотря на ряд возможных трудностей, которые могут возникнуть ввиду ограниченных временных рамок на организацию волеизъявления, заявляет глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько оперативно будут решены все те вопросы, которые нужны для того, чтобы произошли те или иные вещи. Потому что у нас есть вопрос по законодательству, которое регулирует (проведение выборов - ред.) вопросы о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут намного большей проблемой, чем на президентских", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины

Т.Слипачук подчеркнула, что всё перечисленное ею является комплексным вопросом, но ЦИК в рамках своих полномочий будет делать всё для осуществления всех шагов, необходимых в рамках избирательного процесса.

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Верховная Рада, Парламент, Выборы, ЦИК, Голосование.
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