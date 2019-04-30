Ельченко напомнил Европе об опасности ядерного вооружения в Крыму

Новости Украины: Представитель Украины при ООН подчеркнул опасность от размещения Россией ядерной инфраструктуры в Крыму.

Россия, нарушив Будапештский меморандум, разрушила всю систему безопасности ООН и теперь развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру.

Об этом заявил 30 апреля постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает корреспондент.

"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включая Будапештский меморандум, подорвало всю систему безопасности ООН", - заявил украинский дипломат.

Ельченко также возложил на Россию ответственность за нынешний кризис Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. По его словам, выход США из договора был "оправдан" и стал лишь следствием систематического нарушения Кремлем своих обязательств.

"В эпоху увеличивающегося количества угроз распространения ядерного оружия, а также попыток найти гарантии безопасности для стран, которые стремятся иметь средства ядерного сдерживания, жизненно необходимо, чтобы Будапештский меморандум выполнялся", - заявил он.

Украинский дипломат добавил, что главной целью многосторонних усилий по сдерживанию и нераспространению ядерного оружия должно быть универсальное распространение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он также отметил, что Украина поддерживает инициативу создания безъядерных зон (территорий, в пределах которых запрещается испытания, размещение, хранение, транзит ядерного оружия, против которых запрещено его применение), отметив, что они особенно необходимы на Ближнем Востоке.

"С распространением безъядерных зон мы приблизимся к конечной цели - полного уничтожения ядерного оружия", - убежден Ельченко.

Он также напомнил о принятой в декабре 2018 года резолюции №73/194 Генеральной ассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина", в которой ООН выражает "обеспокоенность в связи сообщениями о дальнейшей дестабилизации Крыма путем переброски Россией оружейных систем, включая авианосцы и ракеты, способные нести ядерное оружие, вооружение и военных на территорию Украины, и требует от России немедленно прекратить эту деятельность".