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Нардепа Найема не пускали в Армению по требованию РФ

Нардепа Найема не пускали в Армению по требованию РФ
11:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народного депутата Мустафу Найема во вторник не пускали в Армению по требованию РФ, однако позже пропустили.

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что вечером 30 апреля его пытались не пустить в Армению на паспортном контроле по требованию Российской Федерации.

Об этом он сообщил 1 мая на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра выступить на крупном форуме по антикоррупционным органам. На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных есть пометка "запрет на въезд". На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут." Просто нежелательное лицо", - сообщил нардеп.

Он добавил, что через некоторое время пришли еще двое сотрудников миграционной службы и объяснили, что запрет обозначен не от Армении, а "по требованию третьей страны".

"Я другой такой страны не знаю", - подумал я, и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются на требование Российской Федерации в рамках синхронизации базы пограничной службы Армении со списком санкций РФ", - пояснил нардеп.

Нардеп отметил, что после выяснения всех обстоятельств "и, видимо, вмешательство посла и наших служб", его все-таки пустили в Армению с пометкой "одноразово".

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"А наша консульская служба настоятельно посоветовала информировать посольство о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула", - добавил Найем.

Он также отметил, что Армения последовательно занимает пророссийскую позицию относительно всех конфликтных вопросов между Украиной и РФ.

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Россия, Армения, Нардеп, Мустафа Найем.
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