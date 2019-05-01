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Жена новоизбранного президента Украины: Зеленский не готов к реверансу перед агрессором

Жена новоизбранного президента Украины: Зеленский не готов к реверансу перед агрессором
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Елена Зеленская сомневается, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры с РФ.

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена уверяет, что ее муж придерживается принципов демократии, и ему будет легко стать "слугой народа".

Об этом она сказала The Daily Beast, сообщает "Голос Америки". Зеленская отметила, что в настоящее время наблюдается много попыток судить о ее муже по определенному шаблону, обсуждать внешний вид, каждый жест ее и мужа.

"Вы привыкли к советской номенклатуре", - сказала Зеленская, отметив, что человек должен оставаться человеком. Она настаивает, что Владимир Зеленский не будет марионеткой.

Также Зеленская назвала "трагическим" период, когда Россия аннексировала Крым, и вспомнила о временах, когда её муж ездил с шоу для военных на линию разграничения. Кроме того, Зеленская высказала мнение по поводу того, как новый президент будет планировать общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Прямые переговоры между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным вряд ли возможны в ближайшее время.

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"Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры (с Владимиром Путиным – ред.). Владимир (Зеленский - ред.) не готов к реверансу перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", – отметила будущая первая леди.

Она подчеркнула, что прямых двусторонних переговоров не стоит ожидать скоро, однако, новый президент готов вести переговоры с Путиным в присутствии международных лидеров.

Журналистка Анна Немцова, которая брала интервью у Зеленской, отметила, что будущая первая леди серьезно относится к борьбе за свободу, особенно к свободе слова. Жена Зеленского напомнила об убийстве журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Она также выразила надежду, что виновные в преступлениях во время Майдана будут наказаны.

Как сообщалось, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

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Россия, Президент Украины, Владимир Зеленский, агрессия РФ, Елена Зеленская.
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