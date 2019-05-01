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Гендиректор Укроборонпрома заявил о готовности концерна к аудиту

Гендиректор Укроборонпрома заявил о готовности концерна к аудиту
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил, что госконцерн полностью готов к проведению аудита.

При реформировании госконцерна "Укроборонпром" и создании вместо него отдельного государственного органа с расширенными полномочиями, главным является сохранение уже созданного, налаженных контактов и существующих проектов.

Об этом Укринформу рассказал генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин, который принимает участие в Международной выставке оборонной промышленности "IDEF2019" в Стамбуле.

"Я уверен, что диалог, который идет сегодня по реформированию концерна или, как некоторые говорят, ликвидации концерна, не повлияет на уже достигнутое, не уничтожит наработки. Мы уже в 2017-м году переживали подобное. Нам главное сохранить наработки, ведь у нас немало индустриальных кооперационных программ. Думаю, что здравый смысл должен победить", - прокомментировал Букин.

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В этом ключе он выразил готовность концерна к аудиту и подчеркнул, что оборонная отрасль и военно-техническое сотрудничество - это инструменты внешней политики. "Оборонная отрасль и военно-техническое сотрудничество - это инструменты внешней политики, так есть в США, Китае, России. Это очень чувствительные к уровню политических отношений отрасли. Если происходит ухудшение политических отношений, то оно отражается на всех остальных сферах. Сейчас у нас есть надежда на лучшее, что тот высокий уровень отношений, который имеем с разными странами, Турцией, в частности, удастся сохранить и улучшить. У нас в Украине успешность оборонного экспорта во многом зависит от поддержки государства и от уровня лоббизма", - сказал гендиректор Укроборонпрома.

Как сообщалось, 26 апреля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагает ликвидировать Государственный концерн "Укроборонпром" и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

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Оборона, Укроборонпром, Аудит, Павел Букин.
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