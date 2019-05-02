Парубий подписал постановление ВР о проведении сессии ПА НАТО

Новости Украины: Парубий подписал постановление о проведении сессии ПА НАТО в Киеве.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление Верховной Рады о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом Парубий написал в Twitter, передает УНН.

"Подписал постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея", - сообщил председатель ВР.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.

В документе указано, что весенняя сессия ПА НАТО должно состояться в Киеве в 2020 году с 22 по 25 мая.