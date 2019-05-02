Парубий подписал постановление ВР о проведении сессии ПА НАТО

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление Верховной Рады о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом Парубий написал в Twitter, передает УНН.
"Подписал постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея", - сообщил председатель ВР.
Підписав Постанову Верховної Ради @verkhovna_rada "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору", тож 22-25 травня 2020 року у Києві відбудеться Парламентська асамблея #НАТО @natopapress @NATO @UKRinNATO @MFA_Ukraine
— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 мая 2019 г.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.
В документе указано, что весенняя сессия ПА НАТО должно состояться в Киеве в 2020 году с 22 по 25 мая.