Зеленский встретился с лидерами мусульманской общины в Украине

Новости Украины: Зеленский обсудил с духовными лидерами мусульман Украины пути консолидации украинского общества.

Сегодня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с духовными лидерами мусульман Украины, которые подтвердили свою готовность поддержать инициативы, ориентированные на консолидацию украинского общества.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, во встрече приняли участие глава Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим, муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", шейх Саид Исмагилов.

Зеленский подчеркнул, что его стратегия - объединить страну, ведь единство - это залог силы. Для этого, по его словам, следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности, на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Я призываю представителей различных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой - начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - отметил Зеленский.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного президента, ориентированные на консолидацию общества.

"Вы - лидер нового поколения, избранный народом Украины. И я считаю, что сильная, богатая Украина для всех граждан различных национальностей и вероисповеданий - это настоящая мечта простых людей", - подчеркнул шейх Ахмед Тамим.

На встрече также шла речь о возможности международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств. Новоизбранный президент подчеркнул, что лично готов стать гарантом инвестиций в рамках своих полномочий, закрепленных Конституцией Украины.

Кроме того, духовные лидеры украинских мусульман поздравили Зеленского с избранием на пост президента Украины и подчеркнули большую ответственность перед народом - представителями различных национальностей и вероисповеданий.

"Украина - мощная, крепкая и современная страна, которая нуждается в консолидации общества, развитии межрелигиозного диалога. Все мы заинтересованы в мире и сохранении прав и свобод граждан Украины, представителей разных культур, вероисповеданий и религиозных конфессий", - отметил шейх Саид Исмагилов.

Шейх Ахмед Тамим, один из членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, подчеркнул, что всегда выступал против политизации религии.

"Мы все должны работать на объединение общества. И лично я мечтаю о такой Украине, где все будут видеть реальные дела президента и положительные сдвиги. Нам всем необходима понятная стратегия. Кроме того, необходимы четкие и одинаковые для всех законы, реформированная судебная система, создание новых рабочих мест, прекращение оттока людей из Украины", - отметил шейх Ахмед Тамим. Он отдельно подчеркнул готовность поддержать конструктивные инициативы новоизбранного президента, в частности, на международной арене во время встреч официальных лиц, представителей мусульман различных стран мира.

Со своей стороны Айдер Рустемов отметил, что "крымские татары сегодня находятся в информационной изоляции вследствие оккупации территории Крыма властью РФ". Он также подчеркнул необходимость поддержки беженцев и переселенцев из Крыма, создания рабочих мест и условий для использования потенциала крымских татар в Украине.