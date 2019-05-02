Президент Туркменистана написал письмо Зеленскому

Новости Украины: Президент Туркменистана поздравил Зеленского с победой на выборах.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 мая направил официальное поздравительное письмо Владимиру Зеленскому по случаю избрания на высший государственный пост Украины.

Об этом Укринформу сообщили в посольстве Туркменистана в Украине.

"Уважаемый Владимир Александрович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Украины. Убежден, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления двусторонних туркмено-украинских отношений во благо наших народов", - отметил он.

Кроме того, Бердымухамедов пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания дружественного народа Украины".

Как сообщалось ранее, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты очередных выборов Президента Украины, новым главой государства избран Владимир Зеленский. По результатам второго тура, за него проголосовали 73,22% украинских избирателей, или 13 млн 541 тысяч 528 граждан. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей, или 4 млн 522 тысячи 450 граждан.

Новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.