Парубий подписал изменения в "противоминный" закон

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об усовершенствовании противоминной деятельности.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал в пятницу, 3 мая, поддержанный парламентом законопроект об усовершенствовании механизмов финансирования противоминной деятельности.

"Сегодня подписал закон "О внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности. Этот закон поможет нам при содействии наших союзников из стран НАТО эффективнее вести разминирования в зоне ООС", - написал А.Парубий в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине №9080-1.

Посольства Великобритании и США призвали украинский парламент принять поправки в этот закон, позволив прямое донорское финансирование организаций, занимающихся противоминной деятельностью. "Вся работа под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

По ее словам, международное сообщество обеспокоено по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования исполнителей. "В частности это означает, что теперь наши деньги должны идти прямо в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что для нас это "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет любой страны, где мы работаем", - пояснила Дж.Гоф.

22 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко и член комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник зарегистрировали проект закона №10180 о внесении изменений в закон о противоминной деятельности в Украине относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер противоминной деятельности. 25 апреля законопроект за основу и в целом поддержали 234 народных депутата.

Принятый закон позволит не зачислять в государственный бюджет деньги, которые предоставляют доноры, как это предусмотрено сейчас. Финансовые ресурсы, которые предоставляются донорами операторам противоминной деятельности с целью проведения мероприятий в сфере противоминной деятельности на территории Украины, не будут подлежать зачислению в государственный бюджет. Их будут использовать по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.