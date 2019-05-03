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Геращенко об инаугурации Зеленского: ВР не станет нарушать закон

Геращенко об инаугурации Зеленского: ВР не станет нарушать закон
14:42 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Геращенко уверена, что Рада не будет затягивать с датой инаугурации

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент не будет нарушать закон, и примет на первой пленарной неделе постановление о дате инаугурации новоизбранного президента.

Об этом она заявила журналистам в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ в Оршанце.

"Верховная Рада точно не будет нарушать закон в части чрезвычайно важного вопроса как инаугурация новоизбранного президента. Я убеждена что Верховая Рада оперативно примет постановление при назначении даты инаугурации", - сказала она. И выразила убеждение, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации и определена дата инаугурации.

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Как сообщалось ранее, 30 апреля ЦИК официально объявила, что на выборах Президента Украины с результатом 73,22% голосов победил Владимир Зеленский.

Инаугурация новоизбранного главы государства должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального оглашения результатов выборов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Ирина Геращенко, Инаугурация, Владимир Зеленский.
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