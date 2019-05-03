Порошенко провел телефонный разговор с директором МВФ

Новости Украины: Порошенко и Лагард обсудили финансовую ситуацию в Украине и выразили обеспокоенность ситуацией с ПриватБанком.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, в ходе которого обсудили финансовую ситуацию в Украине и обсудили необходимость дальнейшей реализации реформ.

"Глава Украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост", - сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу.

К.Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы страны.

"В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства", - говорится в сообщении.

Также К.Лагард подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины.

Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений за последние 5 лет.