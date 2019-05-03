В Раде предлагают даты торжественной инаугурации Зеленского

Новости Украины: Народные депутаты Сергей Мищенко и Виталий Курило предлагают даты проведения инаугурации Зеленского.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским (19 мая 2019 года).

Соответствующий документ под номером 10270 от 3 мая зарегистрирован народным депутатом Сергеем Мищенко.

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Курило считает нереальной предложенную дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины 19 мая.

"Депутат Мищенко (Сергей Мищенко, внефракционный – ред.) зарегистрировал постановление об инаугурации 19 мая. Она (эта дата – ред.) абсолютно нереальная", - сказал он в эфире телеканала Прямой в пятницу.

В.Курило отметил, что постановление о дате инаугурации Верховная Рада может принять не раньше 14 мая. Поэтому подготовится к мероприятию и пригласить гостей на 19 мая – "малореально".

Депутат считает оптимальным назначить инаугурацию на 31 мая – "в пятницу, когда могут прилететь гости".

Как сообщалось ранее, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей, что составляет 24,45%.

Сегодня, 3 мая, официальные результаты выборов президента опубликовали в ”Голосе Украины”.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.