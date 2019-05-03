Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В Раде предлагают даты торжественной инаугурации Зеленского

В Раде предлагают даты торжественной инаугурации Зеленского
19:04 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Народные депутаты Сергей Мищенко и Виталий Курило предлагают даты проведения инаугурации Зеленского.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским (19 мая 2019 года).

Соответствующий документ под номером 10270 от 3 мая зарегистрирован народным депутатом Сергеем Мищенко.

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Курило считает нереальной предложенную дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины 19 мая.

"Депутат Мищенко (Сергей Мищенко, внефракционный – ред.) зарегистрировал постановление об инаугурации 19 мая. Она (эта дата – ред.) абсолютно нереальная", - сказал он в эфире телеканала Прямой в пятницу.

В.Курило отметил, что постановление о дате инаугурации Верховная Рада может принять не раньше 14 мая. Поэтому подготовится к мероприятию и пригласить гостей на 19 мая – "малореально".

Депутат считает оптимальным назначить инаугурацию на 31 мая – "в пятницу, когда могут прилететь гости".

Как сообщалось ранее, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей, что составляет 24,45%.

Сегодня, 3 мая, официальные результаты выборов президента опубликовали в ”Голосе Украины”.

Геращенко об инаугурации Зеленского: ВР не станет нарушать закон

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Присяга Владимира Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь