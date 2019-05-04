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Парубий встретится с Зеленским и руководителями фракций

Парубий встретится с Зеленским и руководителями фракций
14:14 Сб, 4 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Сегодня в парламенте должна состояться встреча Парубия с руководителями фракций и Зеленским.

Сегодня в Верховной Раде должна состояться встреча председателя парламента с руководителями фракций и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Вчера сообщил мне председатель Верховной Рады о том, что сегодня на 15 часов будет встреча с руководителями фракций и председателем Верховной Рады, и новоизбранным президентом Украины", - сказал Березюк.

На вопрос о том, что будет обсуждаться на этой встрече, он высказал предположение, что в том числе будет обсуждаться дата инаугурации президента.

По словам депутата, решение об инаугурации может приниматься или постановлением парламента, или "сам председатель Верховной Рады подпишет".

"Сегодня, возможно, об этом будем говорить", - добавил Березюк.

В Раде предлагают даты торжественной инаугурации Зеленского

Как сообщалось ранее, 3 мая народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления (№10270) о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 19 мая.

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что парламент примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента на пленарной неделе 13-17 мая.

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Верховная Рада, Олег Березюк, Андрей Парубий, Владимир Зеленский.
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