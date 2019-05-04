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Зеленский прибыл в Раду для консультации с главами фракций

Зеленский прибыл в Раду для консультации с главами фракций
15:21 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит народным депутатам проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", - сказал он журналистам в субботу в Киеве у здания Верховной Рады, куда он прибыл на консультации с руководителями парламентских фракций.

Он добавил, что помимо вопроса инаугурации может состояться диалог с представителями депутатского корпуса по другим вопросам.

"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - сказал новоизбранный президент.

Он также отметил, что ждет от сегодняшней встречи знакомства с депутатами и лидерами фракций. "Ждем результатов", - добавил В.Зеленский.

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На вопрос журналиста о том, если ли у него предложения к Верховной Раде относительно того, что Россия уже начала выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО, новоизбранный президент сказал: "Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу – секретов нет".

В.Зеленский приехал в сопровождении нескольких человек, среди которых Сергей Шефир.

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Верховная Рада, Киев, Владимир Зеленский.
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