Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским

Новости Украины: Ляшко сообщил, что у него есть три вопроса, которые он бы хотел задать новоизбранному президенту, в то время как дата инаугурации его не интересует.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко объяснил, почему отказался от участия во встрече с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на своем профиле в Facebook.

"Я на встречу с Зеленским не пошел. Захочет встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон. Главная тема моего будущего личного разговора - это не дата его инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для украинцев!), а три ключевых вопроса. 1) как он восстановит мир в Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев? Другие вопросы меня не интересуют!", - написал Ляшко.

Ранее в субботу В.Зеленский прибыл в Верховную Раду на встречу с руководителями парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию. Представители "Радикальной партии Олега Ляшко" участия во встрече не принимали.