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Геращенко отчитается в Раде о своей работе в рамках "минской платформы" в ТКГ

Геращенко отчитается в Раде о своей работе в рамках "минской платформы" в ТКГ
20:27 Сб, 4 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: И.Геращенко намерена 16 мая отчитаться в ВР о своей работе в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, Ирина Геращенко намерена 16 мая отчитаться в парламенте в рамках неформальной "минской платформы" о своей работе в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информируя о состоявшеся в субботу встрече представителей ряда фракций с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

"16 мая состоится очередное заседание "минской платформы" в ВР, где я планирую подвести итог своей работы для коллег, сделать определенный отчет за эти годы - как уполномоченного президента Порошенко по мирному урегулированию и как участницы гуманитарной группы. Пригласила экспертов по внешней политике новоизбранного президента на эту встречу, чтобы поделиться некоторыми мыслями и информацией о минском процессе", - отметила она.

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Геращенко добавила, что обратила внимание новоизбранного президента на то, что уже первым вызовом для его команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии о продлении санкций, и важно добиться их пролонгации.

"Порошенко прилагал для пролонгации санкций много дипломатических усилий, и ему это удавалось. Очень важно, чтобы перезагрузка с РФ, которой так ждут и рассчитывают США и ЕС, не происходила исключительно за счет Украины", - подчеркнула она.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, Минский формат, ТКГ.
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