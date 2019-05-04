Горбатюк готов возглавить ГПУ

Новости Украины: Горбатюк заявил, что готов быть генпрокурором при президенте Зеленском.

Руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк готов занять пост генерального прокурора при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил в эфире программы "Политический маринад" на телеканале Эспрессо.

В частности, у Горбатюка спросили, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, как о том заявлял ранее.

"Начало ответа будет таким: необходимы изменения в Генеральной прокуратуре. Потому что есть большое количество нарушений закона, которое в первую очередь идет от самого генерального прокурора. Это, в частности, вмешательство в расследование уголовных производств нашего управления. И с учетом практики отстаивания закона по делам, которые расследуются нашим управлением, я ответил, что хотел бы, чтобы эти принципы исповедовались и в ГПУ, и во всех прокуратурах Украины, и если будет доверие, будет решение Верховной Рады и президента, я готов этим заняться", - сказал он.

На уточняющий вопрос, не поступали ли ему предложения из штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского, Горбатюк ответил отрицательно. "Ни от одной политической силы за время моей работы предложений не было", - добавил он.