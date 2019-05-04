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Горбатюк готов возглавить ГПУ

Горбатюк готов возглавить ГПУ
22:18 Сб, 4 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Горбатюк заявил, что готов быть генпрокурором при президенте Зеленском.

Руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк готов занять пост генерального прокурора при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил в эфире программы "Политический маринад" на телеканале Эспрессо.

В частности, у Горбатюка спросили, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, как о том заявлял ранее.

"Начало ответа будет таким: необходимы изменения в Генеральной прокуратуре. Потому что есть большое количество нарушений закона, которое в первую очередь идет от самого генерального прокурора. Это, в частности, вмешательство в расследование уголовных производств нашего управления. И с учетом практики отстаивания закона по делам, которые расследуются нашим управлением, я ответил, что хотел бы, чтобы эти принципы исповедовались и в ГПУ, и во всех прокуратурах Украины, и если будет доверие, будет решение Верховной Рады и президента, я готов этим заняться", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, не поступали ли ему предложения из штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского, Горбатюк ответил отрицательно. "Ни от одной политической силы за время моей работы предложений не было", - добавил он.

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ГПУ, Владимир Зеленский, Сергей Горбатюк.
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