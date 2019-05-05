Политзаключенный Балух пожаловался на недоедание и холод

Новости Украины: Владимир Балух: Последние полтора месяца питаюсь только хлебом.

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо активистке Юлии Лоренс, в котором пожаловался на тяжелые условия содержания в колонии.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Что касается путешествия без теплых вещей, то это оказалось куда более комфортным, чем пребывание в самой колонии. Никогда раньше не доводилось переживать такой концентрации ощущения холода на единицу прожитого (просуществованного) времени", - написал Балух. Владимир также сообщил, что его постоянно держат в ШИЗО.

"Меня здесь уже 3 недели содержат в ШИЗО, и если поначалу хоть была возможность хоть как-то нагреть отдельный участок тела, переплетшись с трубой отопления в камере, то с 16-го числа отопление отключили...Как для теплолюбивого южанина, к тому же последние полтора месяца питающегося исключительно хлебом (питаться с передач в ШИЗО "запрещено" их ПВР), это испытание, доложу Вам, не из легких даже ночью...", - написал Владимир в своем письме, которое датировано 25 апреля.