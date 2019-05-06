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Геращенко 19 мая в Быковне почтит память жертв репрессий

Геращенко 19 мая в Быковне почтит память жертв репрессий
08:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ирина Геращенко сообщила, что 19 мая обязательно будет в Быковне, вне зависимости от решения ВР по дате инаугурации.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко намерена 19 мая почтить в заповеднике "Быковнянские могилы" память жертв политических репрессий.

Об этом она сообщила в Facebook.

"19 мая 2019 года я, как и все предыдущие годы, в этот день обязательно буду здесь. С цветами. С уважением к памяти тех, для кого Украина не пустой звук. Кого расстреляли по политическим мотивам, за то, что они были украинцы", - написала Геращенко.

Она, в частности, напомнила, что бывший Президент Украины Виктор Ющенко приложил много усилий для создания мемориального комплекса "Быковнянские могилы", где ежегодно в третье воскресенье мая вспоминают жертв сталинских репрессий.

Кроме того, подчеркнула Геращенко, ежегодно и Президент Петр Порошенко вместе с женой, членами правительства и парламентариями в этот день приезжали в Быковню, ставшую могилой для тысяч украинцев.

Поэтому, по словам первого вице-спикера, 19 мая она заедет хотя бы на несколько минут на "это кладбище расстрелянного возрождения" - даже "если ВР решит, что в этот день должны состояться другие, очень важные события и церемонии".

Зеленский написал официальное письмо Парубию: просит провести инаугурацию 19 мая

Как сообщалось, новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. На эту дату в этом году приходится День памяти жертв политических репрессий, по всей Украине проводятся траурные мероприятия и ограничиваются развлекательные мероприятия, в том числе на телевидении.

Вопрос о назначении даты инаугурации Верховная Рада планирует решить 14 мая.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, Инаугурация, Быковнянские могилы, 19 мая.
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