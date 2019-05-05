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Зеленский написал официальное письмо Парубию: просит провести инаугурацию 19 мая

Зеленский написал официальное письмо Парубию: просит провести инаугурацию 19 мая
07:42 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский написал письмо председателю Верховной Рады Андрея Парубию, в котором просит провести инаугурацию 19 мая.

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубий назначения даты инаугурации.

Соответствующее письмо Зеленский продемонстрировал на своей странице в Facebook.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". ... Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме.

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

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В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил под сообщением Зеленского, что 19 мая - "крайне неудачная дата для инаугурации".

"19 мая - День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, и когда ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - отметил Вятрович.

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Верховная Рада, Инаугурация, Президент Украины, Андрей Парубий.
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