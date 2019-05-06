Полторак о возможной встрече с Зеленским: Я готов доложить о состоянии ВСУ

Новости Украины: Полторак уверен, что встреча с Зеленским непременно состоится и готов доложить ему о состоянии ВСУ.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что встреча между ним и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским состоится, а также отметил, что готов доложить ему о состоянии Вооруженных сил. Об этом он сказал во время брифинга в Харькове во время общения с журналистами, передает УНН со ссылкой на Корреспондент .

"У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я - цивилизованный человек. Я буду действовать в рамках действующего законодательства. Я думаю, наступит время, когда такая встреча состоится. Я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, задачах, мое видение реформ Вооруженных сил Украины ", - сказал министр.

По его словам, каждый должен действовать в рамках своих полномочий: новоизбранный президент - в рамках своих полномочий, министр обороны - в рамках своих полномочий.

"Я выполняю свои функциональные обязаности и буду держать до тех пор, пока мне их доверяет Президент, Верховная Рада и главное - народ Украины", - отметил Полторак.

На вопрос журналиста о том, согласится ли министр занять пост в будущем, если он будет предложенным Зеленским, он отметил, что "об этом можно говорить только после проведения инаугурации и переговоров".

"Чтобы я лично понял путь, которым будет двигаться армия. Я считаю, точно неприемлемо изменение курса на НАТО", - пояснил он.