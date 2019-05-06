Луценко считает, что Раду можно распустить и после 28 мая

Новости Украины: Луценко заявил, что "юридические оценки" допускают роспуск ВР как до 28 мая, так и после.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "юридические оценки" допускают возможность роспуска Верховной Рады как до 28 мая, так и после.

Об этом Луценко сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

"Я поддерживаю инаугурацию, которую определит Верховная Рада - это единственный законный способ. Более того, вся истерия по поводу того, что парламент чего-то боится и оттягивает время, с моей точки зрения, как человека, который имеет отношение к юридическим оценкам, является абсурдом, потому что на самом деле юридические оценки допускают роспуск (Верховной Рады - ред.) как до 28 мая, так и после", - заявил он.

Генпрокурор добавил: "Давайте прекратим игру загадок и дождемся законного решения парламента, законной инаугурации и законных шагов новоизбранного президента для того, чтобы всем украинцам жить было лучше".