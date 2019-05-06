Порошенко поздравил новоизбранного президента Северной Македонии с победой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил новоизбранного президента Северной Македонии Стево Пендаровски с убедительной победой на выборах Президента Республики. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю Стево Пендаровски с убедительной победой на выборах Президента Республики Северная Македония. Уверен, что дружеские отношения между Украиной и Республикой Северная Македония и в дальнейшем углубляться в интересах народов обеих стран", - написал Порошенко.
Вітаю @SPendarovski з переконливою перемогою на виборах Президента Республіки Північна Македонія. Впевнений, що дружні відносини між Україною та Республікою Північна Македонія і надалі поглиблюватимуться в інтересах народів обох країн.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 мая 2019 г.
Напомним, во втором туре президентских выборов в Северной Македонии всего голосов приобретает прозападный кандидат от правящих социал-демократов профессор Стево Пендаровски. Об этом свидетельствуют обнародованные вечером воскресенья, 5 мая, результаты предварительного подсчета 91 процента голосов, согласно которым 56-летний прозападный кандидат набирает 52 процента поддержки.