Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Инаугурация Зеленского: в Раду внесли еще одно постановление
Инаугурация Зеленского: в Раду внесли еще одно постановление
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт
16:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112 Украина

Новости Украины: Суд отказался обязать экс-главу ГФС Романа Насирова сдать загранпаспорт.

Шевченковский районный суд г.Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об обязательстве экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украина Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Украина, сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на странице в соцсети Фейсбук, в понедельник состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС.

"Прокурором САП на заседании заявлено ходатайство об изменении меры пресечения и возложении на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу. Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 года не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия", - сказано в сообщении.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей возложила на обвиняемых обязанность являться в суд по вызову, сообщать суду об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

"В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала", – сообщает САП.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 пятницы, 17 мая 2019 года.

Как сообщалось, в ночь со 2 на 3 марта 2017 года был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в больнице "Феофания" в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает в настоящее время за ее пределами.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Р.Насирова от должности главы ГФС, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Прокуратура просит суд назначить заседание по продлению меры пресечения Насирову

Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата А.Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Загранпаспорт, ГФС, Дело Насирова, Романа Насирова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин провел встречу с Зеленским: Намерен предложить свою отставку
02 Эксперты назвали самое жиросжигающие блюда
03 Приметы и обряды на 6 мая – День Егория Вешнего
04 Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе
05 Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.04 - 5.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Погода резко испортится: в Украину идут дожди, заморозки и снег
Погода резко испортится: в Украину идут дожди и заморозки
В Украине сократились золотовалютные резервы
В Украине сократились золотовалютные резервы
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь