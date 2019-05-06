Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы
Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону

У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС

У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
20:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Телеканал 24

Новости Украины: Советник Зеленского сообщил, что новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас.

Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента, отмечает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом И.Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко. "Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы – тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше", - указал он.

Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе

Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник В.Зеленского сказал: "Почему нет? Наев - боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать".

Как сообщалось, 6 мая президент Украины П.Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта А.Сырского.

По словам президента, решение о проведении ротации руководства Операции объединенных сил было принято по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

П.Порошенко также поблагодарил предыдущего командующего объединенными силами С.Наева за проделанную им за минувший год работу.

А.Сырский в начале 2010х годов был первым заместителем начальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба. С началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта. Был причастен к управлению боями в Углегорске и с.Редкодуб.

В 2016 году А.Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее не была начала Операция объединенных сил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский, ООС, Александр Сырский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин провел встречу с Зеленским: Намерен предложить свою отставку
02 Эксперты назвали самое жиросжигающие блюда
03 Приметы и обряды на 6 мая – День Егория Вешнего
04 Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе
05 Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.04 - 5.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Погода резко испортится: в Украину идут дожди, заморозки и снег
Погода резко испортится: в Украину идут дожди и заморозки
В Украине сократились золотовалютные резервы
В Украине сократились золотовалютные резервы
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь