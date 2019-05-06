У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС

Новости Украины: Советник Зеленского сообщил, что новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас.

Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента, отмечает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом И.Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко. "Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы – тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник В.Зеленского сказал: "Почему нет? Наев - боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать".

Как сообщалось, 6 мая президент Украины П.Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта А.Сырского.

По словам президента, решение о проведении ротации руководства Операции объединенных сил было принято по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

П.Порошенко также поблагодарил предыдущего командующего объединенными силами С.Наева за проделанную им за минувший год работу.

А.Сырский в начале 2010х годов был первым заместителем начальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба. С началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта. Был причастен к управлению боями в Углегорске и с.Редкодуб.

В 2016 году А.Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее не была начала Операция объединенных сил.