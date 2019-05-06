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Янукович подал в суд на бывшего адвоката

Янукович подал в суд на бывшего адвоката
21:42 Пн, 6 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: korrupcia.net

Новости Украины: Виктор Янукович просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с иском, в котором просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин. Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности , а именно - лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в суде изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Как сообщалось, в январе суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

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Адвокат Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Иван Ангелин, назначен экс-президенту Януковичу по делу Майдана, в сентябре 2018 года Квалификационной дисциплинарной комиссией адвокатуры города Киева был лишен права заниматься адвокатской деятельностью с разъяснением, что Ангелин "вместо защиты клиента работал не на его стороне и не в его интересах, а способствуя получению прокуратурой в кратчайшие сроки решения против клиента".

В марте 2019 года Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры отменила это решение.

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Виктор Янукович, Адвокат, Суд, Госизмена, ВКДКА.
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