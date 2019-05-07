Председатель НОТУ Аласания ушел в отпуск и остается на должности

Новости Украины: Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания ушел в длительный отпуск.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины пока не уволил Зураба Аласанию с должности главы правления общественного вещателя "Сусіпльне".

Об этом сообщил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

"Сегодня 6 мая – дата, которую Наблюдательный совет НСТУ определила как день увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Что произошло. Зураб еще не уволен", – написал он в Facebook.

"Он обжаловал в суде решение, которое считает незаконным. И суд вправе приостановить это увольнение до решения дела по существу. Однако суд не захотел этого делать. Следующее рассмотрение дела будет аж 11 июня", – пояснил Шевченко.

"Между тем, Зураб Аласания воспользовался возможностью, которую дает кодекс законов о труде, – использовать в конце работы весь отпуск, который остался. Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается на должности до завершения отпуска", – добавил он.

Шевченко предположил, что компромиссным было бы решение Наблюдательного совета НСТУ отложить увольнение до решения дела судом, так как "сомнения в законности решения велики".

Напомним, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая 2019 года.

Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.