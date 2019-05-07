Президент уволил Сергея Наева с поста Командующего объединенных сил

Новости Украины: Действующий Президент уволил с поста Командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева, а на его место поставил Александра Сирского.

О "ротации" кадров стало известно вчера от Петра Порошенко во время его рабочей поездки в Донецкую область. Соответствующие Указы уже подписаны, сообщил Главнокомандующий.

Причину увольнения Наева не называют, тем не менее, Петр Алексеевич выразил благодарность бывшему Командующему за выполнение поставленных перед ним задач. "Спасибо Вам лично, Сергей Иванович, и всем военнослужащим, участвующим в операции Объединенных сил, за мужество, решительность и стойкость, которые были проявлены во время оказании отпора российским оккупантам", - добавил Порошенко.

Новую кандидатуру на место Командующего предложили в Министерстве обороны и Генеральном штабе. По словам Президента, у генерал-лейтенанта Александра Сирского достаточный опыт, чтобы занять важную должность и приступить к выполнению обязанностей. "Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнять поставленные задачи, руководить силами и ресурсами ВСУ, точно также как и другими военными формированиями и правоохранительными органами, которые находятся в зоне проведения ООС", - подчеркнул Глава страны.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, до нового назначения Александр Сиренко обнимал должность заместителя Начальника генерального штаба. Он активно принимал участие в антитеррористических операциях, в 2014-15 гг. заступил на должность начальника штаба, а чуть позже возглавил АТО в самый непростой период военных действий. Благодаря принятия им эффективных решений наступление российских войск в тот период было успешно отвержено украинскими военными.

"Я поздравляю Вас с почетной, но очень ответственной должностью. Я приказываю Вам умело использовать весь Ваш опыт во имя Украинского государства, украинского народа, и вместе с руководством страны обеспечить освобождение украинской земли и восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях", - заключил Президент Украины, обращаясь к новому Командующему ОС.