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В РФ хотят упростить временное проживание для украинцев

В РФ хотят упростить временное проживание для украинцев
12:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В России хотят упростить порядок выдачи разрешения на временное проживание для украинцев.

В Кремле предложили рассмотреть законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лицам без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. Законопроект предусматривает выдачу разрешения на временное проживание отдельным категориям иностранцев без учета квоты, утверждаемой правительством РФ.

Норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине. Также инициаторы предлагают сократить с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса. 29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

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МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной

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Россия, Украинцы, Паспорт, Проживание.
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