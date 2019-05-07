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Украина примет участие в Конференции G-20

Украина примет участие в Конференции G-20
15:48 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: prometheus.ru

Новости Украины: Министр финансов Оксана Макарова примет участие в Конференции, на которой будут обсуждаться вопросы финансирования международного развития.

Мероприятие запланировано на сегодня, 7 мая, в Париже при поддержке руководства Большой двадцатки. В этот раз ключевым вопросом для обсуждения станет проблема финансовой стойкости, а также поиск баланса между материальными потребностями народов разных стран и подходу к управлению государственным долгом.

Как сообщается на сайте Минфина, для Украины это огромная честь выступить на столь масштабном мероприятии. "Это ялвяется и уникальной возможностью поделиться опытом Украины стабилизации экономики и переходе к стойкому росту, несмотря на кризис 2014 года и военную агрессию", - поделилась мнением Оксана Макарова. Как утверждает чиновница, в сложный для страны период удалось снизить часть госдолга на 20% только за прошлый год. А по показателям первого квартала текущего года показатели снизились еще больше, говориться на сайте. В Министерстве уверенны, что такими темпами возможно будет добиться запланированной отметки в 49% уже к концу 2020 года.

Также, по словам Министра, положительный опыт государства поможет в составлении общих рекомендаций во время проведения Конференции G-20. Остальным странам это поможет эффективней развивать локальные рынки, управлять долгом и быть более стойкими в периоды замедления мировой экономики.

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Мероприятие объединит более чем 60 мировых финансовых лидеров, в число которых входят министры финансов, руководители международных финансовых учреждений, главы центральных банков. Они будут обсуждать возможные решения для развития экономик государств, аспекты финансирования государственных приоритетов и способы достижения цели устойчивого развития так, чтобы не создавать долговой нагрузки на государственные финансы.

Выводы Конференции G-20 учтут во время подготовки к июньской встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран-участниц Большой двадцатки и во время совместной работы МВФ и Группы Всемирного банка относительно преодоления уязвимости долгов.

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Украина, Париж, Банк, Экономика, Минфин, Развитие, Конференция, Финансы, Долг, Министр, Руководители, Большая двадцатка, G-20, Оксана Макарова.
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