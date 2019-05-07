Волкер на встрече с Кличко: В США заинтересованы продолжать поддержку Украины

Новости Украины: США после выборов продолжат поддерживать Украину на пути реформ и борьбы с коррупцией.

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину на пути реформ и борьбы с коррупцией.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в видеообращении, которое он записал на встрече с мэром Киева Виталием Кличко, сообщает пресс-служба городского головы. Встреча состоялась в Вашингтоне.

«Мы говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса Украинского государства», - отметил Кличко.

Как заявил в видеообращении Волкер, Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией, реализации евроатлантических устремлений.

«Мы в США заинтересованы продолжать поддержку Украины на пути демократических реформ, в реформировании государственных институтов, в экономических реформах, которые укрепят страну. В частности, в борьбе с коррупцией и в стремлении Украины стать полноправным членом евроатлантического сообщества», - отметил Волкер.

Кроме того, сообщается, что в Вашингтоне состоялась встреча Кличко с руководством и аналитиками Евроатлантического совета (Atlantic Council), в частности, с Джоном Хербстом и Андерсом Аслундом.

Сегодня вечером мэр Киева примет участие и выступит на торжественном мероприятии, посвященном чествованию памяти сенатора Джона Маккейна. Кроме Кличко, на вечере выступят известные американские политики.

Во время визита в США Кличко также встретится с руководством USAID, руководителями Международного республиканского института и другими влиятельными американскими политиками.