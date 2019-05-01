Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер подвел итоги украинских выборов, каденции Порошенко и победы Зеленского.

Мы не поддерживаем кандидатов, мы поддерживаем принципы: реформы, Минский процесс и ориентацию Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер после публичного мероприятия в Будапеште, сообщает венгерское издание Valasz Online.

«Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов, мы поддерживаем принципы», - заявил спецпредставитель США.

По мнению Волкера, действующему президенту Украины Петру Порошенко следует отдать должное: за четыре года он провёл больше реформ, чем за все годы независимости страны, а также не предпринял попыток сфальсифицировать президентские выборы, чтобы остаться на второй срок. Однако теперь мировые партнёры Украины должны сотрудничать с тем, кого выбрал украинский народ.

«Они (украинцы - ред.) хотят быстрее и больше перемен, и Зеленский провел свою кампанию, обещая честно провести реформы... Люди проголосовали за него большинством, и теперь они ждут от него изменений», – отметил он.

По словам Волкера, новоизбранный президент Украины может потерять поддержку украинцев, если согласится на предложение РФ отказаться от некоторых украинских территорий в обмен на мир: «Отношение украинцев к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это. Сам он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который существовал до него. В противном случае он очень быстро настроит людей против себя», - поделился мнением спецпредставитель США.

Волкер также подчеркнул важность направления на Донбасс миротворческой миссии ООН, назвав ввод миротворцев на Восток «лучшим путём вперёд».

Подводя итоги, спецпредставитель США отметил важность развития Украины путём проведения фундаментальных реформ: «Украине необходимо продолжать развивать экономические, политические реформы, реформы сектора безопасности... Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на Востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешным и стабильным государством».

Как сообщалось, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.