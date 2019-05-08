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Правительство утвердило Верланова на должность главы Налоговой службы

Правительство утвердило Верланова на должность главы Налоговой службы
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы.

Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить на эту должность С.Верланова.

Заключительный третий этап конкурса состоялся 23 апреля 2019 года. Помимо С.Верланова, на эту должность на последнем этапе претендовали также заместитель министра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко.

При этом экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров подал заявление в Окружной административный суд Киева об обеспечении иска с просьбой запретить Кабмину принимать решения относительно назначения главы ГНС. В свою очередь, Окружной админсуд Киева заявлял, что оценивает правовые основания для этого, однако о решении суда остановить этот процесс не сообщалось.

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Ранее Окружной админсуд Киева рассмотрел заявления об обеспечении иска нардепа Андрея Антонищака и приостановил конкурс на замещение вакансии главы Государственной таможенной службы.

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Налоговая служба, ГФС, Сергей Верланов, Замглавы Минфин.
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