Надежда Савченко заявила, что готова возглавить Минобороны или МИД

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или Министерства иностранных дел.
Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - подчеркнула она.
В то же время депутат отметила, что лично с Зеленским не общалась.
"У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", - добавила Савченко.
Как сообщалось, 16 апреля Броварской суд Киевской области принял решение освободить из-под стражи главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко. Суд принял такое решение из-за того, что срок меры пресечения закончился, а новый не был избран. При этом не было оговорок относительно свободного передвижения освобожденных.
Рубана задержали 8 марта 2018 на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти с оккупированной территории Донецкой области крупную партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.
Савченко считают сообщницей Рубана. 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. В тот же день ее задержали.
Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.