Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе

Новости Украины: Спецпредставитель США рассказал, что на инаугурацию Зеленского прибудет делегация высокого уровня и заявил о важности урегулирования ситуации на Донбассе.

Представительство Соединенных Штатов Америки на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет самого высокого уровня. Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Русской службе BBC.

Спецпредставитель США отметил, что встречался с Зеленским в феврале еще во время избирательной кампании.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - добавил Волкер.

На уточняющий вопрос, кто непосредственно войдет в состав делегации США на инаугурацию, спецпредставитель США ответил: "Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".

Также Курт Волкер заявил о важности синхронизации действий с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским касательно урегулирования ситуации на Донбассе.

В частности, у него спросили, есть ли договоренность о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в ближайшее время, или она может состояться только после выборов в Верховную Раду.

"Решения пока нет. Что касается украинской стороны, то президент Зеленский отметил, что ему нужно определенное временя, чтобы присоединиться к работе, к примеру, "нормандского формата". Поэтому не хотим опережать или перешагивать через голову избранного президента Украины. Нам нужно убедиться, что мы синхронизированы, и мы будем также на связи с господином Сурковым, чтобы решить, когда разумно было бы встретиться", - добавил Волкер.