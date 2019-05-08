Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе

Представительство Соединенных Штатов Америки на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет самого высокого уровня. Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Русской службе BBC.
Спецпредставитель США отметил, что встречался с Зеленским в феврале еще во время избирательной кампании.
"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - добавил Волкер.
На уточняющий вопрос, кто непосредственно войдет в состав делегации США на инаугурацию, спецпредставитель США ответил: "Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".
Также Курт Волкер заявил о важности синхронизации действий с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским касательно урегулирования ситуации на Донбассе.
В частности, у него спросили, есть ли договоренность о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в ближайшее время, или она может состояться только после выборов в Верховную Раду.
"Решения пока нет. Что касается украинской стороны, то президент Зеленский отметил, что ему нужно определенное временя, чтобы присоединиться к работе, к примеру, "нормандского формата". Поэтому не хотим опережать или перешагивать через голову избранного президента Украины. Нам нужно убедиться, что мы синхронизированы, и мы будем также на связи с господином Сурковым, чтобы решить, когда разумно было бы встретиться", - добавил Волкер.